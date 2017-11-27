Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
В Пскове сорван концерт Стаса Михайлова, проходивший в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной стал анонимный звонок с сообщением о заложенном взрывном устройстве.
Как пишут очевидцы в социальных сетях, к БКЗ филармонии прибыли машины скорой помощи, МЧС и полиции. Концертный зал проверяют саперы. Правоохранители обещают, что если тревога окажется ложной, концерт продолжится в 21:30.