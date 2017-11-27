Жителям посёлка Мелиораторов в Великолукском районе напомнили правила противопожарной безопасности

20:25, 27 ноября 2017, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам 27 ноября осуществили профилактический рейд в посёлке Мелиораторов Великолукского района с целью разъяснения гражданам требований пожарной безопасности, проживающих в жилых домах с печным отоплением и газовым оборудованием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведено обследование семи жилых домов, проведён сход граждан, на котором присутствовало 7 человек. Проинструктированным под роспись 10 гражданам вручены памятки о мерах пожарной безопасности. Также распространены 23 листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара» и «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту».

До жителей посёлка дополнительно доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Великолукского района и основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.