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Общество

Жителям посёлка Мелиораторов в Великолукском районе напомнили правила противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам 27 ноября осуществили профилактический рейд в посёлке Мелиораторов Великолукского района с целью разъяснения гражданам требований пожарной безопасности, проживающих в жилых домах с печным отоплением и газовым оборудованием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проведено обследование семи жилых домов, проведён сход граждан, на котором присутствовало 7 человек. Проинструктированным под роспись 10 гражданам вручены памятки о мерах пожарной безопасности. Также распространены 23 листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара» и «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту».

До жителей посёлка дополнительно доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Великолукского района и основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населённых пунктов.

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