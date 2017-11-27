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Общество

Следователи рассмотрят версию ритуального убийства царской семьи

Следователи намерены выяснить, был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством. Для этого будет назначена психолого-историческая экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета Марину Молодцову.

По ее словам, на данный момент для исследования формируется экспертный совет, в который войдут научные сотрудники Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов, историки, архивисты и священники РПЦ. Его проведение будет возможным после того, как станут известны результаты проводимой в данный момент историко-архивной экспертизы.

Последний российский император Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) причислила членов царской семьи к лику святых. Их останки захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых.

Согласно одной из конспирологических теорий, главный участник расстрела царской семьи Яков Юровский планировал его как ритуальное убийство. Предположительно, таким образом он, с одной стороны, хотел уничтожить православную Россию, с другой — изменить ход мировой истории. По второй версии, Романовых убили в рамках некоего «каббалистического» ритуала.

Согласно третьему предположению, к смерти царя были причастны евреи-большевики, в частности Яков Свердлов, которые хотели покорить христианский мир. Для этого якобы пришлось отрезать и заспиртовать голову Николая II и его семьи. Эта теория не подтвердилась, поскольку были обнаружены необезглавленные останки царя и его семьи.

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