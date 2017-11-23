Законодательную инициативу в поддержку организаций потребительской кооперации рассмотрят псковские депутаты

20:52, 27 ноября 2017, ПАИ

Вице-спикер областного Собрания депутатов Валентин Каленский внёс на рассмотрение коллег проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законодательная инициатива, подготовленная группой членов Совета Федерации, направлена на поддержку организаций потребительской кооперации, работающих на селе. Законопроектом предлагается ввести в федеральное законодательство норму, позволяющую отнести хозяйствующие субъекты, являющиеся организациями потребительской кооперации, к субъектам малого и среднего предпринимательства – сейчас этому препятствует установленный критерий по суммарной доле участия в обществе других юридических лиц (не более 49 процентов).

Нововведение, по мнению сенаторов, позволит сохранить рентабельность работы организаций потребительской кооперации и не допустить сокращения социальной деятельности на селе.

Вопрос включён в повестку 15-й сессии областного Собрания депутатов. До рассмотрения на пленарном заседании обсуждение проекта федерального закона состоится на комитете по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.