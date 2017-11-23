0
15:26
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино»
15:00
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:18
Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00
16:42
На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
17:13
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
15:51
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
22:30
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
Еще новости
Экономика

В Псковскую область не пропустили денатурированную говядину из Республики Беларусь

При осуществлении ветеринарного контроля в Себежском районе Псковской области должностными лицами управления Россельхознадзора в автотранспортном средстве, управляемом гражданином Белоруссии, выявлено 500 килограммов говядины в четвертинах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Физический досмотр показал, что транспортировка груза осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, не было оснащено холодильным оборудованием. Ветеринарные и товаротранспортные документы на груз отсутствовали. Информация о дате производства, сроке годности и условиях хранения не установлена. Перевозка мясосырья осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами (картон, загрязненная ткань).

Сотрудниками управления запрещено перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате груза, в ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара, после чего груз возвращен в Республику Беларусь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино»
23 ноября 2017
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино» 1
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00
23 ноября 2017
Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00
На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
22 ноября 2017
На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
21 ноября 2017
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы 3
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
21 ноября 2017
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия 2
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20 ноября 2017
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций 2
Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России
20 ноября 2017
Псковская область обеспечила основной прирост производства свиней в России

Идет загрузка...