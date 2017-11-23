В Псковскую область не пропустили денатурированную говядину из Республики Беларусь

20:57, 27 ноября 2017, ПАИ

При осуществлении ветеринарного контроля в Себежском районе Псковской области должностными лицами управления Россельхознадзора в автотранспортном средстве, управляемом гражданином Белоруссии, выявлено 500 килограммов говядины в четвертинах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Физический досмотр показал, что транспортировка груза осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: транспортное средство не соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям, не было оснащено холодильным оборудованием. Ветеринарные и товаротранспортные документы на груз отсутствовали. Информация о дате производства, сроке годности и условиях хранения не установлена. Перевозка мясосырья осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами (картон, загрязненная ткань).

Сотрудниками управления запрещено перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза, оформлен акт о возврате груза, в ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара, после чего груз возвращен в Республику Беларусь.