Субсидии для многодетных семей получат 60 регионов

21:23, 27 ноября 2017, ПАИ

Правительство утвердило перечень российских субъектов, в которых в следующем году будут софинансироваться расходные обязательства для выплат в связи с рождением третьего или последующих детей. В список включены 60 регионов (в 2017 году их было 50). «Позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2018 году поддержку семей»,— говорится в документе.

Напомним, в последние годы эксперты отмечают рост числа семей более чем с одним ребенком в общем числе семей с детьми — на фоне роста доли домохозяйств, обходящихся без детей.

При этом один из факторов, сопровождающих многодетность в России, это бедность, пишет Коммерсант. Если в 1994 году к числу самых бедных относились 9% домохозяйств без детей, 17,7% — с одним ребенком, 27,1% — с двумя детьми и 43,7% — с тремя и более детьми, то к 2015 году доля многодетных семей среди бедных выросла до 50,5%, семей с двумя детьми — до 35,6%, семей с одним ребенком — до 19%.