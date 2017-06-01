Владимир Путин утвердил поправки в Воздушный кодекс

21:27, 27 ноября 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в Воздушный кодекс в связи с присоединением к конвенции для унификации ряда правил международных воздушных перевозок. В документе, в частности, говорится, что «билет, багажная квитанция, грузовая накладная, почтовая накладная, иные документы, используемые при оказании услуг по воздушной перевозке пассажиров, багажа, грузов, почты, могут быть оформлены в электронной форме», пишет Коммерсант.

«Основания ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза и ручной клади при международных воздушных перевозках определяются в соответствии с международными договорами России»,— отмечается в нем.

Напомним, Россия с 21 августа присоединилась к Монреальской конвенции для унификации правил международных воздушных перевозок. В частности, в ряде случаев унификация российских правил с международными улучшит положение граждан: например, компенсация за задержку рейса может достигать 380 тыс. руб., тогда как ранее можно было рассчитывать только на 25 руб. за каждый час.