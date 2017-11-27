В Псковскую область не пропустили 19 тонн греческих киви, следовавших в Казахстан

21:30, 27 ноября 2017, ПАИ

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в многостороннем автомобильном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Убылинка» запрещен ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза партии свежих киви, следовавших из Греции в Казахстан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Причиной запрета послужил недействительный фитосанитарный сертификат, сопровождающий партию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, который был оформлен не полностью.

В соответствии с фитосанитарными требованиями стран-членов ЕАЭС, 19 тонн греческих киви возвращены на сопредельную территорию.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рекомендует импортёрам грузов напомнить своим иностранным партнерам о необходимости соблюдать фитосанитарные требования стран-членов Евразийского экономического союза при ввозе продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации.