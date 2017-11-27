0
20:22
Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
11:55
В Пскове погиб восьмиклассник
16:26
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
15:51
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
22:07
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
21:09
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
14:51
В псковской колонии покончил с собой известный террорист
Еще новости
Происшествия

Сообщение о заминировании БКЗ областной филармонии не подтвердилось

Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в проверке информации о заминировании в Пскове.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о заминировании на улице Некрасова, д.24, в БКЗ «Филармония» поступило в 19:37. Для проверки информации о заминировании привлекались 4 единицы техники, 12 человек. Здание БКЗ «Филармония» обследовано, угрозы нет. Концерт должен быть продолжен в 21:30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
27 ноября 2017
Из-за «телефонных террористов» прервали концерт Стаса Михайлова в Пскове (ФОТО)
В Пскове погиб восьмиклассник
23 ноября 2017
В Пскове погиб восьмиклассник 10
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове
21 ноября 2017
Пожар произошел на стадионе «Электрон» в Пскове 3
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия
21 ноября 2017
Работники псковского «Завода Точлит» не могут попасть на территорию предприятия 2
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
20 ноября 2017
В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
20 ноября 2017
В Пскове на улице 128 Стрелковой дивизии произошло ДТП с участием пешехода
В псковской колонии покончил с собой известный террорист
20 ноября 2017
В псковской колонии покончил с собой известный террорист 3
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг
18 ноября 2017
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг

Идет загрузка...