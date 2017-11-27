Сообщение о заминировании БКЗ областной филармонии не подтвердилось

21:41, 27 ноября 2017, ПАИ

Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в проверке информации о заминировании в Пскове.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о заминировании на улице Некрасова, д.24, в БКЗ «Филармония» поступило в 19:37. Для проверки информации о заминировании привлекались 4 единицы техники, 12 человек. Здание БКЗ «Филармония» обследовано, угрозы нет. Концерт должен быть продолжен в 21:30.