Врио губернатора обсудил вопросы развития уличного спорта и организации коворкингов в Псковской области

21:54, 27 ноября 2017, ПАИ

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 27 ноября, обсудил вопросы развития уличного спорта и возможности создания в регионе дополнительных площадок для занятий физкультурой и спортом с президентом Федерации воркаута России Максимом Поповым. Выездная рабочая встреча состоялась на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Врио губернатора отметил, что существующие на сегодняшний день на территории региона workout-площадки востребованы, и областные власти заинтересованы в дальнейшем развитии этого направления. Такие комплексы могут стать не только местом для занятий физкультурой, но и активного отдыха всей семьей. В Пскове потенциальных мест для обустройства таких многофункциональных спортивных зон много и одной из точек притяжения всех любителей здорового образа жизни, по мнению общественности, может стать стадион «Машиностроитель». Сейчас здесь на участке, примыкающем к улице Кузнецкой, расположены четыре уличных тренажера и волейбольные поля.

Осмотрев вместе с Михаилом Ведерниковым территорию стадиона, Максим Попов подчеркнул перспективность места, заметив, что помимо воркаута здесь можно разбить поля для мини-футбола и баскетбола, а рядом организовать полноценную велопарковку. «Этот участок хорошо просматривается со стороны улицы и будет привлекать внимание горожан, мотивировать их присоединяться заниматься спортом», — сказал он.

Врио Губернатора предложил президенту Федерации воркаута подготовить проект и направить его на рассмотрение.

На встрече врио главы региона Михаила Ведерникова с управляющим партнером группы компаний RE GROUP Рамилем Мухтасаровым поднимался вопрос создания в Пскове общественных площадок для развития малого бизнеса и гражданских проектов — коворкингов. Коворкинг представляет собой открытое пространство с комфортными рабочими местами, конференц-зонами, мини-офисами для работы небольших команд, переговорными комнатами и зонами отдыха. Резидентам доступен целый комплекс услуг для комфортного ведения бизнеса (интернет и телефонная связь, юридические, бухгалтерские и банковские услуги и другие). Сейчас, по словам Рамиля Мухтасарова, компания ведет переговоры о создании такого коворкинг-центра на базе регионального отделения ПАО «Сбербанк». По мнению разработчиков, соседство с банком позволит резиденту в кратчайшие сроки получить необходимую банковскую консультацию или услугу.

Врио губернатора со своей стороны предложил не зацикливаться исключительно на Пскове и рассмотреть возможность создания коворкингов в Великих Луках, Острове и других населенных пунктах.

Кроме того, Михаил Ведерников рекомендовал изучить для этих целей возможности трех бизнес-инкубаторов Псковской области и ресурсного центра Псковского государственного университета.

В рамках рабочей встречи Рамиль Мухтасаров также предложил реализовать на территории региона проект по созданию системы взаимодействия власти и граждан через специальный сайт, где люди могут оставлять свои пожелания, жалобы и предложения, и ставить оценку работе ответственных структур. Цель проекта — помочь органам власти и местному самоуправлению получить обратную связь от населения.

Врио губернатора отметил, что в Псковской области работает портал ведерников.рф, который выполняет аналогичную функцию, но попросил представить предложения порасширению возможностей сайта губернатора Псковской области за счет этой идеи.