Вопросы ЖКХ, размещения полигона ТБО и молодежной политики обсудил врио губернатора с главой Палкинского района

22:12, 27 ноября 2017, ПАИ

Вопросы ЖКХ, экономики, спорта и молодежной политики обсудил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников с главой Палкинского района Евгением Седовым в понедельник, 27 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В зоне особого внимания врио главы региона — состояние жилищно-коммунального комплекса и прохождение отопительного сезона. Евгений Седов рассказал, что теплоснабжение в районе осуществляется в штатном режиме, однако есть трудности с обслуживанием муниципальных газовых сетей и оборудования в дер. Вернявино. Врио губернатора отметил, что о проблеме ему известно, и он намерен поднять этот вопрос на встрече с руководством ПАО «Газпром». «По нескольким муниципалитетам есть такие же вопросы. Будем решать комплексно», — сказал Михаил Ведерников и поручил Главе района подготовить всю необходимую информацию.

Еще одной важная тема для обсуждения — создание в Палкинском районе полигона временной межмуниципальной площадки по сбору твердых бытовых отходов. Евгений Седов доложил, что со стороны муниципальных властей работа в этом направлении ведется, но в последнее время жители района выражают все большую обеспокоенность не нанесет ли это вреда.

«Весь мусор вам ввозить не будут. Мы ведем сейчас переговоры и предварительные консультации по этому вопросу. Есть несколько предприятий, которые занимаются сортировкой и переработкой мусора в других регионах, и готовы зайти в нашу область. Когда изучим все возможные варианты, будем в открытом режиме с людьми обсуждать этот вопрос, чтобы жителям было понятно, что это за производство, что оно безопасно и какую социальную нагрузку будет нести предприятие. Это могут быть физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны — люди сами сделают выбор. У нас много позитивных примеров, когда за счет размещения новых производств, территории получили новую жизнь», — сказал Михаил Ведерников.

Пользуясь случаем, глава Палкинского района поблагодарил руководство области за поддержку проекта «Газпром-детям», благодаря которому в Палкино появился современный спортивный комплекс, и рассказал о работе с подрастающим поколением. За два первых месяца работы Евгения Седова в должности главы района более полусотни детей присоединились к юнармейскому движению, также в районе был создан и начал активную работу молодежный проектный клуб. Михаил Ведерников оценил начинания, добавив: «Работа с молодым поколением должна быть активной и системной».