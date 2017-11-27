Михаил Ведерников обсудил с депутатами Псковской городской Думы вопросы развития города и проект бюджета-2018

22:18, 27 ноября 2017, ПАИ

В понедельник, 27 ноября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с депутатами Псковской городской Думы 6-го созыва, в которой также приняли участие заместители губернатора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Это наша первая встреча и она проходит в преддверии принятия основного областного закона о бюджете Псковской области на 2018 год и плановый двухлетний период. Но кроме проекта бюджета предлагаю обсудить те проблемные вопросы, над которыми нам вместе с вами предстоит работать», — сказал Михаил Ведерников, открывая встречу, и призвал парламентариев к честному и открытому диалогу.

Одним из первых был поднят вопрос ремонта дворов в областном центре. Депутат Олег Брячак отметил, что во время объезда ремонтируемых дворовых территорий врио губернатора показали благополучные объекты, тогда как в большинстве случаев подрядчики не справляются со своей работой.

Михаил Ведерников заметил, что посетил те дворы, где в обустройстве территории был применен комплексный подход: сделаны дворовые проезды, автостоянки, дорожки для пешеходов и детские площадки. Вместе с тем проблемные объекты врио губернатора держит на контроле. «У меня не будет ошибочного мнения, что с дорогами и дворами в Пскове все хорошо. Огромное количество проблем обозначают общественники, люди в социальных сетях, на личных приемах. Я все это вижу, и моему возмущению нет предела, когда асфальт кладут в лужи. Что касается проблем с подрядчиками, то она характерна не только для дорожной сферы. Именно поэтому я акцентировал внимание своих заместителей на необходимости формировать реестр добросовестных подрядчиков, а условия конкурса составлять таким образом, чтобы подрядные организации брали на себя ответственность за свою работу», — добавил он.

Тему ремонта дворов продолжил и глава города Пскова Иван Цецерский. Он выразил обеспокоенность по поводу дальнейшего финансирования программы «Комфортная городская среда», в рамках которой Псков рассчитывает привлечь в 2018 году порядка 200 млн рублей. Михаил Ведерников заверил главу Пскова, что средства для софинансирования программы заложены в областной бюджет 2018 и 2019 годов. Кроме того, в Министерство строительства и ЖКХ РФ направлены предложения об увеличении финансирования для Псковской области, и врио губернатора выразил готовность прорабатывать этот вопрос в рамках своих рабочих поездок в Москву.

Депутат Любовь Николаева подняла вопрос финансирования образовательных организаций, а также улучшения их материально-технической базы, в частности, вопрос реконструкции пришкольных стадионов. Решение вопроса Михаил Ведерников видит в активном участии Пскова в федеральных программах, а также привлечении бизнеса. В качестве примера он привел договоренность со строительной фирмой, которая готова развивать сеть уличных спортивных площадок.

Наибольшую обеспокоенность у городских депутатов вызывает псковская свалка и вопрос выбора площадки под новый полигон ТБО. Михаил Ведерников заверил собравшихся, что держит этот вопрос на контроле. «В настоящий момент мы рассматриваем несколько инвестиционных моделей и подыскиваем инвестора, который взял бы на себя определенные социальные обязательства. Мы просчитываем возможные риски и сделаем все, чтобы они были минимальными. И обязательно будем с вами советоваться при принятии окончательного решения», — сказал он.

В свою очередь заместитель губернатора Александр Кузнецов добавил, что действующая свалка будет закрыта 1 января 2018 года и в дальнейшем подлежит рекультивации. На переходный период произойдет перераспределение потоков мусора, который будет проходить сортировочный пункт и распределяться по девяти существующим полигонам Псковского региона.

В ходе разговора были также затронуты темы межбюджетных отношений, замещения коммерческих кредитов бюджетными, работы учреждений здравоохранения, обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения, ремонта дорог и другие.

В завершение врио губернатора поблагодарил парламентариев за конструктивный разговор и сказал, что все озвученные сегодня просьбы и предложения будут дополнительно изучены и на их основе составлена «дорожная карта». «Повторю то же самое, что я сказал депутатам Псковского областного Собрания: двери моего кабинета открыты, если есть необходимость, я всегда найду возможность с вами встретиться», — сказал Михаил Ведерников и предложил сделать встречи с депутатским корпусом регулярными.