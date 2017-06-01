Деловым, конструктивным, энергичным и открытым разговором назвал Иван Цецерский встречу депутатов гордумы с Михаилом Ведерниковым

22:26, 27 ноября 2017, ПАИ

Деловым, конструктивным, энергичным и открытым разговором назвал глава Пскова Иван Цецерский встречу депутатского корпуса Псковской городской Думы с врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым.

«Это была встреча-знакомство. Порадовало, что Михаил Юрьевич вел диалог со всем корпусом муниципальных парламентариев, не деля нас по партийной принадлежности. Это говорит о желании видеть пользу для областного центра от каждого депутата, вне зависимости от фракции», - высказал свое мнение Иван Цецерский.

По словам главы Пскова, разговор был открытый и прямой, любой депутат мог задать интересующий его и его избирателей вопрос, каким бы острым он ни был: «Встреча стала площадкой для обозначения перед региональным уровнем власти тех вопросов, которые не могут быть решены без активного взаимодействия с администрацией области».