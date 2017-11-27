МОК лишил российскую сборную очередных медалей Олимпиады в Сочи

22:31, 27 ноября 2017, ПАИ

Скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты — золотые медалисты ОИ-2014 Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, серебряные медалисты биатлонисты Яна Романова и Ольга Вилухина пожизненно дисквалифицированы с Олимпийских игр и лишены заработанных в Сочи медалей, сообщает Росбалт.

Решением комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), Романова лишена одной серебряной медали, Вилухина — двух, Негодайло и Труненков потеряли по одному «золоту». Чудинов медалями не владел и потому его касается только решение о дисквалификации.

Россия продолжает терять позиции в медальном зачете Олимпиады-2014 в Сочи, упав сразу на шестое место.Так, у сборной России осталось 24 медали сочинской Олимпиады: 10 золотых наград, 5 серебряных и 9 бронзовых.

Лидерство она утратила на прошлой неделе Россия лишилась после решения комиссии МОК о лишении золота бобслеистов Александра Зубкова и Ольги Стульневой, конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.