Любовь Николаева: Михаил Ведерников хорошо осведомлён о проблемах нашего муниципалитета

22:41, 27 ноября 2017, ПАИ

«С удовлетворением могу отметить, что, несмотря на небольшой срок пребывания на своем посту, Михаил Ведерников хорошо осведомлен о проблемах нашего муниципалитета», - отметила депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева, комментируя встречу депутатов Псковской городской Думы с врио губернатора Михаилом Ведерниковым.

«Он смог дать конкретные ответы на заданные мной и моими коллегами вопросы», - добавила Любовь Николаева