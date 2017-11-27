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Общество

Любовь Николаева: Михаил Ведерников хорошо осведомлён о проблемах нашего муниципалитета

«С удовлетворением могу отметить, что, несмотря на небольшой срок пребывания на своем посту, Михаил Ведерников хорошо осведомлен о проблемах нашего муниципалитета», - отметила депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева, комментируя встречу депутатов Псковской городской Думы с врио губернатора Михаилом Ведерниковым.

«Он смог дать конкретные ответы на заданные мной и моими коллегами вопросы», -  добавила Любовь Николаева

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