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Общество

Владимир Путин учредил День волонтёра

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня добровольца (волонтера). Отмечать его будут 5 декабря, пишет Коммерсант.

Учреждая День добровольца, президент России руководствовался резолюцией ГА ООН об объявлении 5 декабря Международным днем добровольцев во имя экономического и социального развития. «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания»,— говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что к весне 2018 года в России заработает интернет-портал с информацией о волонтерских организациях. Такие предложения содержалось в плане мероприятий по развитию волонтерства в РФ, подготовленном по поручению президента Владимира Путина.

Предусмотрены и законодательные изменения — например, освобождение организаторов волонтерской деятельности от налоговых выплат.

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