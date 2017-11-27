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Общество

Депутаты гордумы Сергей Колосов и Сергей Барабанов впечатлены открытой позицией врио губернатора

Депутат Сергей Колосов отметил, что впечатлен открытой позицией врио губернатора, который выразил готовность к продолжению подобных встреч с парламентариями, в том числе и в формате «один на один».

«Видно, что человек с первого дня окунулся в проблематику местной повестки и ищет ответы на стоящие перед городом и регионом вопросы», - отметил Сергей Копосов, комментируя встречу депутатов Псковской городской Думы с врио губернатора Михаилом Ведерниковым.

Разделяет впечатление Сергея Колосова о встрече и его коллега по депутатскому корпусу Сергей Барабанов: «Было бы замечательно, если подобные встречи будут проходить как минимум один раз в квартал».

 

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