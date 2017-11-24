«Спартак» обыграл «Зенит»

23:01, 27 ноября 2017, ПАИ

Московский «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» в 18-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает «Лента.ру».

Встреча прошла в понедельник, 27 ноября, на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 3:1. Первый мяч на 19-й минуте забил полузащитник красно-белых Александр Самедов Затем на 30-й минуте отличился нападающий «Спартака» Луис Адриано. Гости ответили голом защитника Доменико Кришито на 35-й.

На 85-й минуте бразильский хавбек москвичей Фернандо получил вторую желтую карточку и был удален. Последний гол на 98-й минуте забил полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

После 18 матчей подопечные Массимо Карреры расположились на четвертом месте турнирной таблицы РФПЛ, имея в активе 31 очко. «Зенит» занимает второе место с 33 очками. Лидирует московский «Локомотив», у которого 39 очков.