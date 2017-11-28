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Общество

С 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост

В этот день отмечается память трех христианских мучеников — Гурия, Самона и Авива, живших в 3-4 веках, сообщает сalend.ru.

Согласно преданию, миряне Гурий и Самон жили в Эдессе, но с началом гонений императора Диоклетиана на христиан были вынуждены покинуть родной город. Мужчин схватили и пытались заставить поклониться языческим богам, но они отказались. Христиан подвергли пыткам, а затем бросили в темницу, где они провели несколько лет. Видя непреклонность мучеников, язычники обезглавили их. Диакон Авив, которого тоже поминают в этот день, пострадал во времена императора Лициния. Его арестовали по доносу и склоняли к поклонению идолам. После того, как Авив отказался сделать это, его сожгли заживо, однако, тело его осталось невредимым. Родные погребли Авива в одной гробнице с Гурием и Самоном.

В народе считалось, что Гурий помогает лечению зубных болезней. В этот день к святому было принято обращаться с соответствующей молитвой.

Говорили также, что на Гурия «зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых». Наши предки верили, что злые духи боятся зимы, поэтому убегают с земли и оставляют людей в покое до самых Святок. Человеку, родившемуся в этот день, полагалось подарить меру овса или воз сена. Считалось, что это даст здоровья лошадям. На Гурия люди вообще уделяли этим животным много внимания: «Гурьян без лошади, что зима без января». Существовала даже особая примета: «Коли кони на Гурия ржут — это к добру».

Смотрели и на приметы погоды. Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья.

С этого дня начинается 40-дневный Рождественский пост, именуемый также Филипповым.

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