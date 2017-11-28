Всемирный день сострадания отмечается сегодня

09:49, 28 ноября 2017, ПАИ

Всемирный день сострадания (World Compassion Day, WCD), или Всемирный день милосердия, отмечается в мире ежегодно 28 ноября, сообщает сalend.ru.

Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель – Притиш Нанди (Pritish Nandy). Главная идея Дня – пропаганда образа жизни на основе ахимсы. Ахимса – это поведение и принцип действий, при которых первое требование – ненанесение вреда и боли любой живой форме, то есть ненасилие в широком его понимании – неубиение, непричинении вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом – ни мыслью, ни словом, ни делом.

Этот термин взят из джайнизма (индийского религиозного течения), а также является важным принципом и в других религиях. Как обет ахимса практикуется в других восточных духовных школах – буддизме, джайнизме, индуизме и йоге. Кстати, философия ненасилия Махатмы Ганди сформировалась и под влиянием ахимсы. Поэтому не удивительно, что Родиной сегодняшнего праздника стала Индия. А актуальность принципы ахимсы не потеряли и сегодня.

Причем организаторы праздника не просто призывают к уменьшению зла в мире, а говорят, что поведение и действия людей должны быть направлены против самого зла, а не против людей его творящих (принцип отсутствия ненависти).

И в христианстве есть принципы, которые напрямую соответствуют ахимсе, – это заповеди «Не убий» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Впервые День сострадания отмечался в 2012 году и был посвящен судьбам животных, потребности в сострадании к живым существам на планете и важности вегетарианства. Его празднование прошло в Мумбаи (Индия), при участии Далай-ламы XIV и активистов из разных стран. С тех пор он проводится ежегодно, и в этот День сторонники принципов ахимсы и сострадания призывают мировое сообщество к миру, любви и взаимопониманию.