0
10:44
С 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост
09:56
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
09:25
Четвёртое место занимает Псковская область в рейтинге социально ответственного туризма
23:06
Депутат гордумы Юлия Пожидаева: Врио губернатора готов обсуждать любые вопросы
22:41
Любовь Николаева: Михаил Ведерников хорошо осведомлён о проблемах нашего муниципалитета
19:57
Турнир по сборке компьютера на скорость прошёл в Пскове
18:10
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ ЧАСТЬ 2)
Еще новости
Общество

Всемирный день сострадания отмечается сегодня

Всемирный день сострадания (World Compassion Day, WCD), или Всемирный день милосердия, отмечается в мире ежегодно 28 ноября, сообщает сalend.ru.

Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель – Притиш Нанди (Pritish Nandy). Главная идея Дня – пропаганда образа жизни на основе ахимсы. Ахимса – это поведение и принцип действий, при которых первое требование – ненанесение вреда и боли любой живой форме, то есть ненасилие в широком его понимании – неубиение, непричинении вреда всему живому (людям, животным, растениям) никогда и никаким образом – ни мыслью, ни словом, ни делом.

Этот термин взят из джайнизма (индийского религиозного течения), а также является важным принципом и в других религиях. Как обет ахимса практикуется в других восточных духовных школах – буддизме, джайнизме, индуизме и йоге. Кстати, философия ненасилия Махатмы Ганди сформировалась и под влиянием ахимсы. Поэтому не удивительно, что Родиной сегодняшнего праздника стала Индия. А актуальность принципы ахимсы не потеряли и сегодня.

Причем организаторы праздника не просто призывают к уменьшению зла в мире, а говорят, что поведение и действия людей должны быть направлены против самого зла, а не против людей его творящих (принцип отсутствия ненависти).

И в христианстве есть принципы, которые напрямую соответствуют ахимсе, – это заповеди «Не убий» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Впервые День сострадания отмечался в 2012 году и был посвящен судьбам животных, потребности в сострадании к живым существам на планете и важности вегетарианства. Его празднование прошло в Мумбаи (Индия), при участии Далай-ламы XIV и активистов из разных стран. С тех пор он проводится ежегодно, и в этот День сторонники принципов ахимсы и сострадания призывают мировое сообщество к миру, любви и взаимопониманию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост
28 ноября 2017
С 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
28 ноября 2017
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30 1
Четвёртое место занимает Псковская область в рейтинге социально ответственного туризма
28 ноября 2017
Четвёртое место занимает Псковская область в рейтинге социально ответственного туризма
Депутат гордумы Юлия Пожидаева: Врио губернатора готов обсуждать любые вопросы
27 ноября 2017
Депутат гордумы Юлия Пожидаева: Врио губернатора готов обсуждать любые вопросы
Любовь Николаева: Михаил Ведерников хорошо осведомлён о проблемах нашего муниципалитета
27 ноября 2017
Любовь Николаева: Михаил Ведерников хорошо осведомлён о проблемах нашего муниципалитета
Турнир по сборке компьютера на скорость прошёл в Пскове
27 ноября 2017
Турнир по сборке компьютера на скорость прошёл в Пскове
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ ЧАСТЬ 2)
27 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ ЧАСТЬ 2)
Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»
27 ноября 2017
Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»

Идет загрузка...