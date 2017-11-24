0
14:36
Эксперты ОНФ: В поликлиниках Псковской области не работает система электронной очереди
19:30
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
11:45
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять?
19:21
Псковская область выполнила план вакцинации от гриппа
16:44
Учителя года-2017 Наталию Яникову выдвинули на соискание премии «Народное признание» в номинации «Призвание»
17:50
Бойцы невидимого фронта
15:45
РЕВИЗИЯ: Как устроена работа врача Скорой помощи
Еще новости
Соцсфера

Самым «трезвым» регионом России стала Чечня, самым «пьющим» — Магаданская область

Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) определили, в каких российских регионах жители меньше всего употребляют алкоголь. Согласно рейтингу, меньше всего алкоголя употребляют в республиках Северо-Кавказского федерального округа. При этом Чечня заняла первое место в этом рейтинге и была признана самым «непьющим» регионом России, пишет Коммерсант.

После Чечни на втором, третьем и четвертом местах рейтинга идут Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия. Жители этих республик также признаны наименее пьющими относительно жителей других российских регионов. В десятку регионов, где жители меньше всего употребляют спиртные напитки, вошли также Белгородская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Ставропольский край и Кабардино-Балкарская республика.

Самым «пьющим» регионом России стала Магаданская область. В рейтинге эта область заняла последнее 85 место. Перед ней в десятке регионов, где больше всего употребляет алкоголь, идут Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чукотка, Пермский край, Нижегородская, Курганская, Амурская, Иркутская области и Забайкальский край.

«Динамика “трезвости” регионов свидетельствует, что антиалкогольная политика прогрессирует в тех субъектах, руководство которых учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга и существенно корректирует региональное антиалкогольное законодательство»,— говорится в представленном рейтинге.

Напомним, согласно рейтингу за прошлый год самыми трезвыми регионами страны также стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. При этом самыми пьющими — Магаданская область, Чукотский автономный округ и Коми.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Эксперты ОНФ: В поликлиниках Псковской области не работает система электронной очереди
24 ноября 2017
Эксперты ОНФ: В поликлиниках Псковской области не работает система электронной очереди
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
20 ноября 2017
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять?
17 ноября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: К ребёнку с температурой 39 в Псковском районе не вызвать врача - может, пора что-то менять? 9
Псковская область выполнила план вакцинации от гриппа
14 ноября 2017
Псковская область выполнила план вакцинации от гриппа
Учителя года-2017 Наталию Яникову выдвинули на соискание премии «Народное признание» в номинации «Призвание»
06 ноября 2017
Учителя года-2017 Наталию Яникову выдвинули на соискание премии «Народное признание» в номинации «Призвание»
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО)
18 октября 2017
Представители Минздрава выступили в качестве «тайных покупателей» в псковских медучреждениях (ВИДЕО) 3
26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей
12 октября 2017
26 псковских студентов-сирот получат поддержку голландских благотворителей
Турчак попросил строителей школы в Великих Луках ежедневно отчитываться о количестве занятых на объекте рабочих
07 сентября 2017
Турчак попросил строителей школы в Великих Луках ежедневно отчитываться о количестве занятых на объекте рабочих

Идет загрузка...