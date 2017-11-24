Самым «трезвым» регионом России стала Чечня, самым «пьющим» — Магаданская область

23:15, 27 ноября 2017, ПАИ

Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) определили, в каких российских регионах жители меньше всего употребляют алкоголь. Согласно рейтингу, меньше всего алкоголя употребляют в республиках Северо-Кавказского федерального округа. При этом Чечня заняла первое место в этом рейтинге и была признана самым «непьющим» регионом России, пишет Коммерсант.

После Чечни на втором, третьем и четвертом местах рейтинга идут Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия. Жители этих республик также признаны наименее пьющими относительно жителей других российских регионов. В десятку регионов, где жители меньше всего употребляют спиртные напитки, вошли также Белгородская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Ставропольский край и Кабардино-Балкарская республика.

Самым «пьющим» регионом России стала Магаданская область. В рейтинге эта область заняла последнее 85 место. Перед ней в десятке регионов, где больше всего употребляет алкоголь, идут Ненецкий автономный округ, Бурятия, Чукотка, Пермский край, Нижегородская, Курганская, Амурская, Иркутская области и Забайкальский край.

«Динамика “трезвости” регионов свидетельствует, что антиалкогольная политика прогрессирует в тех субъектах, руководство которых учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга и существенно корректирует региональное антиалкогольное законодательство»,— говорится в представленном рейтинге.

Напомним, согласно рейтингу за прошлый год самыми трезвыми регионами страны также стали Чечня, Ингушетия и Дагестан. При этом самыми пьющими — Магаданская область, Чукотский автономный округ и Коми.