Небесная помощь

14:04, 28 ноября 2017, ПАИ

Этой осенью в Псковской области началось возрождение санитарной авиации, которая прекратила существование в 1992 году. В конце сентября в регион поступил специально оборудованный вертолёт «Ансат», а уже в ноябре парк санавиации пополнил медицинский вертолёт Ми-8. За это время экстренную медицинскую помощь получили десятки пациентов из разных уголков Псковской области. Корреспондент Псковского агентства информации узнала, кого эвакуируют «летающие реанимобили», чем они отличаются друг от друга, какие трудности возникли в регионе при реализации соответствующей федеральной программы и как они решаются.

Хорошо забытое старое

Участие Псковской области в федеральном проекте по организации оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации стало возможным благодаря поддержке вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец. В сентябре 2017 года с легкой руки Андрея Турчака, на тот момент главы региона, Псковская область получила на оказание «небесной помощи» 21 миллион рублей из федеральной казны. Ещё 3 миллиона составило софинансирование из областного бюджета.

И вот, спустя 25 лет «вынужденного простоя», в регионе заработала санавиация: 23 сентября в Псков прибыл «Ансат» - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет отечественного производства. А уже 16 ноября первый вылет совершил борт МЧС Ми-8: решение о расширении санитарной авиации в регионе принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, который месяцем ранее сменил Андрея Турчака.

Сейчас оба вертолёта обеспечивают транспортировку тяжелых больных из районов в Псковскую областную клиническую больницу, Детскую областную клиническую больницу и Псковский перинатальный центр, а также в федеральные клиники Москвы и Санкт-Петербурга.

Чаще всего воздушная транспортировка требуется больным с сердечно-сосудистыми патологиями, инсультами, травмами. Эвакуируют на вертолётах беременных женщин с осложнениями и детей. Санитарные борта помогают провести лечебные мероприятия в пределах «терапевтического окна»: промежутка времени, когда лечение может быть наиболее эффективным. Часто именно это позволяет спасти жизнь пациента. Пригодится санавиация и при крупных ДТП (к счастью, пока такой работы у нее в Псковской области не было): вертолёт может быстро доставить бригаду медиков прямо на место аварии и забрать оттуда самых тяжелых больных.

Медицинская эвакуация

«Заказать» вылет вертолёта можно в дежурно-диспетчерской службе отделения санавиации Псковской областной клинической больницы. Здесь работают опытные фельдшеры, которые круглосуточно принимают заявки от районных лечебных учреждений и согласовывают очередность их исполнения.

Заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по спецработе Юрий Скляренко рассказывает, что в день поступает порядка 7 заявок на вылеты, помимо этого диспетчеры оказывают консультационную помощь, при необходимости направляют к пациентам реанимобили (в каждой смене дежурят по две машины для выездов в районы и по городу). Таким образом, диспетчер обрабатывает порядка 20 заявок в день.

Вызвать воздушное судно как Скорую помощь невозможно, но это понимают не все, и иногда в граждане звонят в диспетчерскую службу и заявляют: «Я хочу лететь на санавиации». Но частное лицо не имеет права заказать себе вертолёт, так как медицинская эвакуация – это прерогатива медиков.

«Важно, что борт может использоваться только для транспортной эвакуации больного, в то время как автомобиль может доставлять медиков для оказания практической квалифицированной помощи на месте», - подчеркивает Юрий Скляренко. Он пояснил, что машины Скорой помощи не всегда забирают больного, а вот вертолет используется исключительно как эвакуационное средство – прилетел, забрал больного, улетел и снова встал на дежурство. Важно понимать, что просто так санавиация не летает: он либо транспортирует пациента, либо находится в режиме дежурства, никаких консультационных вылетов быть не может.

Еще одно заблуждение, по словам Юрия Скляренко, заключается в том, что вертолёт может сесть куда угодно, вылететь в любое время дня и ночи по первому звонку. Чтобы взлететь, экипажу судна потребуется как минимум полчаса для проведения «разведки». Прежде всего, нужно понимать, подходят ли для полёта метеоусловия.

За три месяца работы санавиации в Псковской области погода была благоприятной только в 40% случаев, поэтому из 160 заявок исполнены только 39, то есть 1/4. «Да и у нас тут не эскадрилья», - добавляет Юрий Скляренко. По его словам, помимо ограничений по погоде и времени суток, есть вопросы с кадровым обеспечением. Дело в том, что на два борта санавиации и один реанимобиль пока что приходится только две бригады, в каждую из которых входят врач и медсестра. К тому же, медики не сидят в ожидании вылетов, они работают в стационаре больницы и привлекаются по мере необходимости. Врачей и медсестёр, числящихся в санавиации, могут снять с операции или вызвать из дома, так как в приоритете именно выездная работа.

Помощь за один день

Но всё это не мешает оказывать помощь пациентам, заверил анестезиолог-реаниматолог Александр Андреев, один из самых опытных на сегодняшний день врачей псковской санавиации.

Он, как и другие члены бригад санитарной авиации, получил сертификат о прохождении курсов во Всероссийском центре медицины катастроф в Москве. На его счету уже десятки вылетов. Врач рассказал, что окончательное решение о транспортировке принимает именно тот, кто забирает пациента. Он оценивает медицинские показатели, оговаривает, каким образом лучше забрать больного из лечебного учреждения. Если состояние пациента действительно требует эвакуации, его готовят к вылету, причем так, чтобы вмешательство во время полёта было минимизировано - все необходимые манипуляции проводятся на земле.

По словам доктора, иногда требуется постоянно находится рядом с пациентом, и в таких случаях для врачей удобнее «Ансат». «Ми-8 большой, и посадочные места находятся далеко от пациента», - пояснил он. К тому же, рассказал Александр Андреев, в «Ансате» медики спокойно могут общаться друг с другом через специальные переговорыные устройства в виде наушников с гарнитурой.

В любом случае, оба вертолёта позволяют уменьшить время транспортировки пациентов из районов в областной центр, а иногда это имеет критическое значение. По мнению Александра Андреева, санавиация региону необходима: «Потому что достаточно длинные расстояния иногда бывают. Мы находимся в больнице, которая оказывает помощь всему населению области».

Положительно оценивают появление санавиации и в самих районах. По мнению главврача Порховской межрайонной болььницы Татьяны Горбуновой, эта услуга очень востребована. Она заверила, что проблем с организацией вылетов не бывает, однако, тоже высказала сожаление в связи с плохими погодными условиями: «Вчера была заявка, но нелетная погода, пришлось везти транспортом. А так всегда прилетают, если есть возможность». За прошедшее время из Порховской межрайонной больницы улетели 5 пациентов, и все они довольны оказанной услугой, как и медики.

Сергей Петухов в конце октября обратился в порховскую больницу с острым инфарктом миокарда. Утром ему стало плохо, он вызвал Скорую помощь. Медики оперативно приехали, осмотрели больного, сделали кардиограмму и приняли решение – надо отправлять в Псков. Петухов был госпитализирован в местную больницу и ждал там вертолет. Порхович нисколько не удивился, что придётся лететь, так как уже знал, что в регионе появилась санавиация. В 11:40 «вертушка» прилетела, бригада медиков осмотрела больного, подготовила его к полету, погрузила на борт, и спустя 20 минут пациент был в Пскове.

Уже в 13:45 мужчине сделали операцию. «Все в один день, все быстро, - вспоминает Сергей Петухов. - Все это правильно». Сейчас он вернулся в Порхов, находится на больничном и наблюдается у терапевта: «Ощущения нормальные. После перенесенной операции уже адаптируюсь, к жизни возвращаюсь потихоньку».

Выигранное время – спасённая жизнь

Технически обеспечением полетов санавиации в Псковской области занимается ЗАО «Русские вертолётные системы» в рамках государственного контракта. Об авиационной составляющей и нормативах нам рассказал представитель компании, руководитель полётами в регионе Андрей Александров.

По его словам, готовность вертолёта к взлёту в летнее время составляет 20 минут, зимой – 30. Экипаж получает вызов от дежурного по санавиации в областной больнице, и за указанный промежуток времени должен прибыть к вертолёту, оценить метеоусловия и принять решение, можно ли взлетать. Экипажи «Ансата» и Ми-8 постоянно находятся в режиме дежурства в 10-минутной доступности. Небольшой вертолёт, который базируется в Серёдке, забирает медиков из областной больницы со специально оборудованной площадки и туда же возвращает их вместе с пациентом. А вот к борту МЧС доктора добираются наземным транспортом, так как вертолёт находится в аэропорту. Когда Ми-8 возвращается из районов, на взлётную полосу приезжает машина Скорой помощи, которая забирает бригаду и пациента. Это связано с размерами боевого вертолёта, который может приземляться только на больших площадках – в аэропортах, на стадионах, футбольных полях.

Андрей Александров заметил, что размер - не единственное отличие двух бортов. Так, современный «Ансат» сделан на казанском авиационном заводе, он новенький и еще, как говорится, «блестит». Борт оборудован специальным медицинским модулем со всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В нем возможна перевозка одного пострадавшего при сопровождении двух медработников. Управляется судно двумя пилотами.

Ми-8 выпущен на том же заводе, только немного раньше. Это боевой вертолёт, он уже давно в небе, но также приспособлен для нужд санавиации. К слову, в советское время в качестве «воздушных реанимобилей» использовались только Ми-2 и Ми-8, в которых из медоборудования были лишь носилки и кислородный баллон. Сейчас же вертолеты санавциации позволяют транспортировать любых больных, даже подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Прямо на борту можно сделать и кардиограмму.

Кроме срока эксплуатации есть у «Ансата» и Ми-8 более существенные различия, в основном, касающиеся диапазона использования. Так, борт МЧС может летать в облаках, по приборам, в условиях среднего обледенения на маршруте. Для «Ансата» нужна хорошая погода на протяжении всего маршрута, в то время как МИ-8 готов отправиться на вызов при наличии подходящей летной погоды только в месте вылета и посадки.

Важно, что транспортировка санавиацией в большей степени зависит именно от погодных условий. «Самая главная беда – погода, от нее зависит безопасность полетов. Мы сами можем лететь, но мы не имеем права рисковать жизнями тех, кого мы везём», - подтвердил командир авиационного звена Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России, летчик 1-го класса Михаил Асанов. Он пояснил, что порог метеоусловий есть не только у воздушных судов, но и у самих летчиков. Так, «Ансат» может взлетать при горизонтальной видимости 4000 тысячи метров и границе нижних облаков 400 метров, для Ми-8 данные показатели снижены вдвое. А вот сам Михаил Асанов вправе лететь при видимости 1000 м и границе облаков 100 метров. И если на дежурстве окажется он, а не член экипажа с более низким порогом метеоусловий, борт вылетит, и больной будет спасён.

Кстати, экипажи меняются, в их состав входят по три человека – представители «Жуковского». В день, когда экипаж вернулся из Великих Лук (откуда он до этого три дня не мог улететь из-за тумана), с Михаилом Асановым были командир воздушного судна Евгений Власов и бортовой механик-инструктор Альберт Сметанин.

Командир авиационного звена добавил, что у Ми-8 есть ещё несколько преимуществ. В частности, он может пролететь 1000 км без дозаправки, а «Ансат» - всего 350. Поэтому, скорее всего, при необходимости транспортировки псковичей в лечебные учреждения других регионов будет использоваться именно Ми-8. В зависимости от удаления площадки рассчитывается и количество вылетов. Кроме того, борт МЧС может транспортировать сразу двух больных, так как в нём установлен двухместный модуль для тяжелобольного пациента и пострадавшего, не требующего аппаратного подключения. Есть там и 8 посадочных мест для врачей и сопровождающих. Михаил Асанов считает, что в санавиации должны быть разные вертолёты: и маленькие, и большие, и средние.

Лётчик также рассказал, что экипаж авиационно-спасательного центра МЧС РФ «Жуковский» чаще всего забирает тяжелобольных пациентов из Великих Лук, также уже слетали в Себеж и Пушкинские Горы. Однако, по его словам, не все районы готовы принять Ми-8, опять же, из-за его размера.

Скорость вертолёта, как отметил Михаил Асанов, почти в четыре раза выше, чем у автомобиля. «Во время войны как было: если санитарка вовремя не вытащила раненого с поля боя - человек пропал. Так и мы: не прилетели вовремя – человек может умереть», - сравнил лётчик. «Выигранное время – спасённая жизнь», - подтвердил его слова Евгений Власов.

Дело новое, дело трудное

Обеспечение рейсов и организация приземления борта санавиации должны быть гарантированы в любое время суток. «Это необходимо для спасения жизни людей», - подчеркнул один из пилотов Ми-8. Однако в Пскове аэропорт работает пока только до 17:00, хотя Ми-8 может приземляться, в основном, только туда. Главный врач Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков рассчитывает, что региональные власти смогут решить эту проблему.

Руководитель полётами Андрей Александров согласился, что организация взаимодействия с органами управления воздушным движением займет определенное время. Он подчеркнул, что сейчас идёт процесс становления, наблюдается положительная динамика. Заявок от медучреждений поступает очень много, так что оба вертолёта постоянно востребованы. Есть и текущие заявки, и работа на перспективу.

Но контракт с «Русскими вертолётными системами» заключён до конца текущего года, и потому у многих возникают вопросы: а что будет дальше? Этим вопросом задаются многие, в том числе первый заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, экс-главврач областной больницы Виктор Антонов.

«Санавиация, бесспорно, нужна. Только подходить к этому надо особо», - уверен он. «В принципе, любая подвижка вперед - это хорошо», - сказал парламентарий и добавил, что со временем необходимо проанализировать итоги работы санитарной авиации.

В числе плюсов санавиации он назвал скорость реагирования. Особенно это касается юга Псковской области, где пока не развито оказание специализированной помощи пациентам с инфарктами и инсультами.

Однако Виктор Антонов считает, что в некоторых случаях больных было бы комфортнее доставлять в лечебные учреждения на оснащённых реанимобилях, так как «дороги в регионе неплохие».

А вот Анатолий Волков твёрдо уверен, что за санавиацией будущее: качество дорог зачастую оставляет желать лучшего, а транспортировка не должна ухудшить состояние больного, быть максимально безопасной. К тому же, фактор времени накладывает существенный отпечаток на организацию медицинской помощи: бывают ситуации, когда больного нужно доставить в областную больницу в течение первых часов с момента обращения к медикам.

А что же дальше? А дальше - перспектива развивать санитарно-авиационную помощь в регионе, которая не оканчивается действующем контрактом в 2017 году, это государственная программа, и она преследут цель долгосрочного проекта, добавил Анатолий Волков.

Его поддерживает и заместитель, Юрий Скляренко. «Будет куча проб и ошибок, но надо понимать, что это здорово, - считает он. - Да, дорого - в разы дороже, чем на машине, - но и в разы быстрее». «Это не Голливуд, это реальная жизнь. Скоро эта экзотика станет элементом реальной жизни, - подытожил Юрий Скляренко. - Это серьезная работа врачей, нелёгкий труд лётчиков, и к этому нужно относиться с уважением, но без эпатажа. Как к Скорой помощи, только в воздухе».

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Медики уверены, что санавиация пришла в регион надолго. Уже сейчас специалисты перинатального центра, детской областной больницы и великолукские медики отправились в Москву на обучение для работы в санавиации, и совсем скоро количество «летучих» медицинских бригад значительно увеличится.