Цены на бензин не вырастут до конца года

18:14, 28 ноября 2017, ПАИ

До конца города цены на бензин и дизель не будут расти. Нефтекомпании планируют увеличить продажи бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже на 7%, и дизеля на 20%, чтобы остановить рост цен на бензин согласно предписанию ФАС, пишет газета «Известия».

В пресс-службе Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) сообщили, что с начала ноября нефтекомпании поставили на биржу около 362 тыс. т бензина и 330 тыс. т дизеля.

В октябре стоимость топлива в оптовом звене и на заправках выросла на 5-10% по сравнению с августом. ФАС поручила ключевым нефтекомпаниям увеличить биржевые поставки в ноябре и декабре.

Оптовая цена на топливо, формирующаяся на бирже, является ориентиром для розничных цен на АЗС. Чтобы не допустить роста, ФАС совместно с Минэнерго регулируют уровень продаж на бирже.

По мнению аналитиков, до конца года цена на бензин сохранится в районе 38-41 рубля за литр и на дизель в районе 39 рублей за литр.