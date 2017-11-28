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Общество

Зарегистрировать газовые сети в реестре опасных объектов обязала районные власти порховская прокуратура

Прокуратура Порховского района обязала районные власти зарегистрировать сети газораспределения в реестре опасных производственных объектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что муниципальное образование «Порховский район» является собственником сетей газораспределения и использует сети газораспределения по назначению. При этом сети газораспределения и сети газопотребления, находящиеся в муниципальной собственности Порховского района не зарегистрированы в реестре опасных производственных объектов.

Вместе с тем, в силу пункта 1, 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» под опасными производственными объектами являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к вышеуказанному федеральному закону. Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

В этой связи прокуратура района в адрес главы муниципального образования внесла представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона прокуратура взяла на контроль.

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