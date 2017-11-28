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Общество

На 25 тысяч рублей оштрафовали директора «Псковэкономэнерго» за утечку газа в доме на Рижском проспекте в Пскове

Прокуратура Пскова оштрафовала руководителя «Псковэкономэнерго» на 25 тысяч рублей за нарушение обслуживания газового оборудования, которое привело к утечке газа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Псковэкономэнерго» в нарушение условий заключенного с управляющей организацией договора не обеспечила надлежащее техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, что привело к утечке природного газа внутри подъезда дома № 65 по Рижскому проспекту в Пскове и создало опасность развития чрезвычайной ситуации.

В этой связи прокурор Пскова в отношении директора ООО «Псковэкономэнерго» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьей 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований).

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области руководитель организации привлечен к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

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