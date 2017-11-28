Четвёртое место занимает Псковская область в рейтинге социально ответственного туризма

09:25, 28 ноября 2017, ПАИ

Четвёртое место занимает Псковская область в рейтинге социально ответственного туризма (СОТ), сообщается в пресс-релизе международного Центра ответственного туризма.

На лидирующих позициях рейтинга также оказалась Калужская область – 1 место, Ленинградская – 2 место, Ростовская область – 3 место, Ярославская область – 5 место, Московская область – 6 место и Иркутская область – 7 место.

Отметим, что 8 ноября 2016 года, в международный День ответственного туризма, дан старт первому конкурсу #Путешествуя_помогай. На конкурс принимались фото- и видеоработы со всей России и из-за рубежа. В конкурсе принял участие 51 регион РФ. На основании поданной информации была составлена интерактивная карта уникальных мест съемки, которые по тем или иным причинам оказались дороги конкурсантам. «Социально ответственный туризм подразумевает важность сохранения культурно-исторического, природного наследия, традиций, самобытности регионов с социальным эффектом от туризма», - поясняют в Центре.

Центр также констатирует, что показатели гражданской активности, социальной ответственности и волонтерства в путешествии играют большую роль в мотивации туриста к путешествию, поэтому в 2018 году Центр планирует провести свое полноценное независимое исследование по всем регионами РФ и представить его в ноябре 2018 года.

«Рейтинг является серьезным поводом для руководства регионов обратить внимание на некоммерческие инициативы, волонтерство, социальную ответственность и гражданскую активность в туризме, — считает исполнительный директор международного Центра ответственного туризма Наталия Дронова. - Стремление путешествовать, посмотреть самые отдаленные уголки – это уже своеобразное признание в любви к Родине. Но мы хотим показать, что путешествия могут быть полезными не только для нас, но и для тех территорий, где мы бываем. То есть любовь к Родине – это еще и наше с вами деятельное и конкретное участие в её развитии».



Международный Центр ответственного туризма (МЦОТ) создан в октябре 2015 года с целью продвижения идей, принципов и практик СОТ для русскоязычной аудитории. Центр призван побудить путешественников к осознанному отношению к тем территориям, куда они едут отдыхать. СОТ позволяет туристам повлиять на развитие и улучшение условий жизни в отдельных регионах. МЦОТ собирает лучше практики ответственного туризма и несет просветительскую функцию. Любой желающий может внести объект и проект СОТ на портал www.icrt-russia.ru, заполнив анкету по адресу www.icrt-russia/register.