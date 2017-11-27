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Коммунальные аварии ликвидированы в Пскове и Великих Луках

27 ноября в 8:40 в Пскове в доме № 10 по улице Металлистов произошла утечка теплоносителя на проходящей трассе. Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате аварии остались без теплоснабжения 66 жильцов дома и детский сад № 15 по улице Металлистов, 15. Причина утечки – износ трубопровода. Ремонтные работы выполняла бригада управляющей компании ООО «Наш дом», в 17:55 теплоснабжение было восстановлено.

В этот же день в 14:30 в Великих Луках возле дома № 16 по улице Золотковской произошла утечка на водопроводной линии, в результате чего было отключено холодное водоснабжение одного многоквартирного и 17 домов частного жилого сектора по указанной улице. Всего в зоне отключения оказались 268 человек. Аварийно-восстановительные работы проводила аварийная бригада МП «Водоканал» города Великие Луки, к 15:50 они завершились. 

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