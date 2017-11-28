Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Острове

09:36, 28 ноября 2017, ПАИ

В Острове полиция задержала двух нетрезвых водителей, который ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 26 ноября вечером в Острове в переулке Дружный полицейские остановили мотоциклиста на «Урале». Выяснилось, что этот 32-летний горожанин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 27 ноября в Острове по улице 1 Мая на автомобиле «Фольксваген» ехал нетрезвый 58-летний житель Островского района. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.