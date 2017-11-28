0
10:44
С 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост
09:56
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
09:25
Четвёртое место занимает Псковская область в рейтинге социально ответственного туризма
23:06
Депутат гордумы Юлия Пожидаева: Врио губернатора готов обсуждать любые вопросы
22:41
Любовь Николаева: Михаил Ведерников хорошо осведомлён о проблемах нашего муниципалитета
19:57
Турнир по сборке компьютера на скорость прошёл в Пскове
18:10
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ ЧАСТЬ 2)
Еще новости
Общество

Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержала полиция в Острове

В Острове полиция задержала двух нетрезвых водителей, который ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 26 ноября вечером в Острове в переулке Дружный полицейские остановили мотоциклиста на «Урале». Выяснилось, что этот 32-летний горожанин  находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, 27 ноября в Острове по улице 1 Мая на автомобиле «Фольксваген» ехал нетрезвый 58-летний житель Островского  района. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост
28 ноября 2017
С 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
28 ноября 2017
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30 1
Четвёртое место занимает Псковская область в рейтинге социально ответственного туризма
28 ноября 2017
Четвёртое место занимает Псковская область в рейтинге социально ответственного туризма
Депутат гордумы Юлия Пожидаева: Врио губернатора готов обсуждать любые вопросы
27 ноября 2017
Депутат гордумы Юлия Пожидаева: Врио губернатора готов обсуждать любые вопросы
Любовь Николаева: Михаил Ведерников хорошо осведомлён о проблемах нашего муниципалитета
27 ноября 2017
Любовь Николаева: Михаил Ведерников хорошо осведомлён о проблемах нашего муниципалитета
Турнир по сборке компьютера на скорость прошёл в Пскове
27 ноября 2017
Турнир по сборке компьютера на скорость прошёл в Пскове
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ ЧАСТЬ 2)
27 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ ЧАСТЬ 2)
Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»
27 ноября 2017
Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»

Идет загрузка...