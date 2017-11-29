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Общество

День солидарности отмечается в мире 29 ноября

29 ноября отмечается Международный день солидарности с палестинским народом. Как сообщает calend.ru, в этот день в 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. Более распространенное название данного праздника — День солидарности.

Резолюция ООН о разделе Палестины рекомендовала план по созданию в Палестине «Еврейского государства» и «Арабского государства». Город Иерусалим был учрежден как отдельная единица, пользующаяся специальным международным режимом. Из двух государств в рамках этой резолюции был создан только один Израиль.

Палестинский народ, численность которого в настоящее время составляет более 8 миллионов, проживает в основном на палестинской территории, оккупированной Израилем с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, в Израиле, в соседних арабских государствах, а также в лагерях беженцев в регионе.

День солидарности не является государственным праздником ни в одной стране, но ежегодно отмечается в некоторых подразделениях ООН, консульствах, правительственных структурах и организациях, заинтересованных в вопросах, связанных с палестинскими событиями. Среди затрагиваемых тем дискуссий — статус и положение палестинских беженцев, а также вопросы общего состояния культуры и общества Палестины. 

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