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Общество

Матвеев день наступил по народному календарю

29 ноября отмечается память Левия Матфея — одного из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Об этом сообщает calend.ru.

Евангелие сообщает, что Левий Матфей был мытарем — сборщиком пошлин, которого Христос позвал следовать за ним. О дальнейшей жизни апостола мало что известно — кроме того, что он был казнен в римской крепости Апасарос на территории современной Грузии за проповедь христианства. Левий Матфей традиционно считается автором Евангелия от Матфея, написанного на арамейском языке.

На Руси на Матвея (Матфея), если в этот день случалась оттепель, шутили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась». Также говорили: «На Матвея земля преет», — то есть становится влажной от подтаявшего снега. А вот если в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего. Если облака шли низко — ждали стужи.

Несмотря на строгий пост, в этот день крестьяне любили ходить друг другу в гости. Стол был постным. «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей», — говорили люди.

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