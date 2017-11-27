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Пропавшего в апреле 64-летнего великолучанина продолжает искать полиция

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса, 27 апреля покинул место жительства, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в указанный день около 11 часов возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые.

Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94  или  02.

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