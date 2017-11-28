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Александр Братчиков назначен главой администрации Пскова

Александр Братчиков назначен главой администрации Пскова. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-ей сессии Псковской городской Думы, за это решение проголосовали 14  депутатов. Валерий Лесников получил 11 голосов. Все остальные кандидаты не получили ни одного голоса. Контракт с Александром Братчиковым вступит в силу с 5 декабря. 

Напомним, в конкурсе на замещение поста сити-менеджера Пскова изначально участвовали 10 кандидатов. Один из них, Дмитрий Таратынов, затем отозвал свое заявление. Еще двое, - Сергей Федоров и Сергей Лавриненко, - были дисквалифицированы конкурсной комиссией.

Теперь Александру Братчикову предстоит сложить полномочия депутата Псковского областного Собрания, где он занимает пост председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а также оставить должность генерального директора ООО «ПсковАгроИнвест»

Новый сити-менеджер Пскова родился 1 января 1975 года в городе Уржум. Окончил Ленинградское училище Олимпийского резерва, Академию физической культуры им. П. Ф. Лесгафта и Северо-Западную Академию государственной службы.

В 2007, 2011 и 2016 годах избирался депутатом Псковского областного Собрания.

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