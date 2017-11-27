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5-летний мальчик пострадал при столкновении двух Lada Kalina в Пскове

27 ноября в 19:30 в Пскове у дома № 28 по улице Коммунальной 41-летний водитель Lada Kalina при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю той же марки и столкнулся с ним. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 5-летний пассажир второй машины получил незначительные травмы, госпитализация не потребовалась.

В 17:50 в Плюссе у дома № 24 по улице Победы 47-летний водитель ВАЗ-21053 сбил мужчину того же возраста, который внезапно вышел на проезжую часть дороги перед близко ехавшим автомобилем. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

Напомним, в 8:10 в Дедовичах на улице Бундзена напротив АЗС 29-летний водитель УАЗ-390902 сбил 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. От полученных травм пенсионерка скончалась в ЦРБ посёлка Дедовичи.

Других ДТП за минувшие сутки не зарегистрировано. Сотрудники ГИБДД задержали 2 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 

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