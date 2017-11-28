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Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30

Сегодня, 28 ноября, в 15:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет руководитель псковского управления Федеральной антимонопольной службы России Ольга Милонаец.

Псковское УФАС накануне выиграло громкие судебные процессы в отношении начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова и предприятия «Псковавтротранс». Руководителя УГХ Алексея Захарова антимонопольщики уже в очередной раз уличили в использовании служебного положения и незаконном распределении муниципальных контрактов, крупнейшего перевозчика региона ФАС через суд заставляло признать нелегальность введения т. н. «вокзального сбора», по которому предприятие незаконно собрало с пассажиров 10 миллионов рублей.

В интервью ПАИ-live Ольга Милонаец расскажет об этих и других судебных делах. Свои вопросы можно оставить на странице ПАИ-live.

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