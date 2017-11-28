Ремонт генератора в легковых автомобилях
При поломке генератора автомобиль превращается в бесполезную груду железа. Именно поэтому, каждый владелец авто заинтересован в правильной работоспособности данного агрегата в максимально быстрые сроки.
При починке генератора нужна помощь квалифицированных специалистов, которые смогут гарантировать длительную работоспособность восстановленного устройства. Если Вы не обладаете нужным багажом знаний и опыта, то рекомендуем не пробовать провести самостоятельный ремонт. Множество тонкостей и нюансов могут быть нарушены в процессе, и в конечном счете поломка только усугубиться, а Вы потратите личное время, да еще и переплатите за более сложный ремонт.
Компания «Электросервис» возьмется за поломку любой сложности, доведя ее исключительно до положительного результата. Мы специализируемся на починке генераторов в автомобилях любой марки, вне зависимости от года выпуска.
Детальная диагностика покажет реальную картину запущенности неисправности, после чего оперативно произведутся работы по починке генератора.
Важность функционирования генератора:
От работоспособности генератора зависят все электроприборы в авто. Чтобы вовремя среагировать на неисправность, нужно периодически обращаться в автомастерские для осмотра, но увы далеко не каждый автовладелец это делает и уже сигналы о помощи приходят при полном отказе устройства.
Генератор - сложный механизм, которому нужен демонтаж. Только после выявления поломок в ходе разборки и диагностики, можно определиться с дальнейших ходом действий, которые заранее согласовываются с владельцем транспорта. По окончанию работ важно все досконально протестировать на стенде, максимально приближаясь к реальным условиям эксплуатирования. Если в процессе проверки все элементы отвечают требованиям, то агрегат монтируется в авто.
Как понять самостоятельно, что генератор дал сбой:
- При работающем двигателе свет фар тусклый.
- Быстрый разряд аккумулятора.
- Во время работы мотора слышны посторонние шумы или скрежет.
- Генератор плохо держит нагрузку, что можно заметить по состоянию электроприборов.
- Своевременная починка не потребует много времени, поэтому не ждите, а действуйте, ведь с генератором шутки плохи.
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