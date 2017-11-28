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Общество

Память небесного покровителя опочан почтил епископ Великолукский и Невельский

27 ноября, в день памяти священномученика Василия Розанова, пресвитера Черницкого, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил Божественную литургию в храме Преображения Господня в Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Священник Василий Розанов был расстрелян 27 ноября 1937 года в возрасте 65 лет. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания на юбилейном Архиерейском соборе Русской православной церкви в 2000 году.

По окончании литургии духовенство во главе с архипастырем совершило славление перед иконой священномученика Василия Розанова, в ходе которого епископ Сергий прочел молитву святому, испрашивая его предстательства за всех молящихся, после чего было пропето праздничное величание.

Обращаясь к собравшимся с архипастырским словом, владыка Сергий напомнил, что в этом году вспоминается столетие трагических событий, которые постигли страну в начале XX века, когда в годы красного террора в России были расстреляны, замучены в тюрьмах, зверски убиты тысячи православных христиан. «Многие, многие пастыри в это страшное богоборческое время отдали жизнь свою за Христа. Они имели твёрдую, несомненную веру в милость Божию. Они верили, что за их мученическую кончину Господь увенчает их Небесной славой, - отметил епископ Сергий. - Мы должны всегда об этом помнить, чтобы никогда больше не повторилось такое уничтожение православного христианского народа».

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