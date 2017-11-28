Еще один претендент отозвал свою кандидатуру с конкурса на пост сити-менеджера Пскова

10:18, 28 ноября 2017, ПАИ

Еще один претендент снял свою кандидатуру с конкурса на пост сити-менеджера Пскова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-ей сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 28 ноября.

Как сообщил глава Пскова Иван Цецерский, Андрей Горюнов снял свою кандидатуру, написав в заявлении, что «есть более достойные кандидаты». Андрей Яковлев о самоотводе не заявлял, но отметил, что его позиция совпадает с позицией претендента Александра Братчикова, и предложил депутатам голосовать за него.

Напомним, в конкурсе на замещение поста сити-менеджера Пскова изначально участвовали 10 кандидатов. Один из них, Дмитрий Таратынов, затем отозвал свое заявление. Еще двое, - Сергей Федоров и Сергей Лавриненко, - были дисквалифицированы конкурсной комиссией.