Александр Братчиков: Я не считаю, что Псков находится на дне

10:25, 28 ноября 2017, ПАИ

«Я не считаю, что у нас город находится на дне. Было много сделано и Цецерским, и Калашниковым. Уверен, что делать надол больше, хоть и сделано немало. Мы будем работать», - пообещал претендент на пост главы администрации Пскова Александр Братчиков. Об этом с сесии Псковской городской Думы 28 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков также подчеркнул, что проблемы и пожелания псковичей - основной фронт работ для городских депутатов и администрации.