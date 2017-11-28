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Александр Братчиков: Я не считаю, что Псков находится на дне

«Я не считаю, что у нас город находится на дне. Было много сделано и Цецерским, и Калашниковым. Уверен, что делать надол больше, хоть и сделано немало. Мы будем работать», - пообещал претендент на пост главы администрации Пскова Александр Братчиков. Об этом с сесии Псковской городской Думы 28 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков также подчеркнул, что проблемы и пожелания псковичей - основной фронт работ для городских депутатов и администрации.

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