Коммунисты попросили Александра Братчикова обратить внимание на столетие Красной армии и комсомола

10:27, 28 ноября 2017, ПАИ

Первый секретарь Псковского горкома КПРФ высказал пожелание, чтобы кандидат на пост сити-менеджера Пскова Александр Братчиков в случае назначения «обратил внимание» на столетние юбилеи Красной армии и комсомола, которые состоятся в 2018 году. Коммунист посетовал, что празднование 100-летия Октябрьской революции «прошло не заметно» и добавил, что необходимо, чтобы «наши школьники знали историю».

«Я вообще за то, чтобы знать историю», - заявил Александр Братчиков. И добавил, что «без знания истории нет будущего».