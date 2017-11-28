Александр Кузнецов поручил завершить благоустройство псковских дворов до 10 декабря

10:40, 28 ноября 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов провёл рабочее совещание с руководителями муниципальных образований по вопросу реализации на территории региона приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В совещании приняли участие руководители десяти муниципалитетов, где еще не завершены работы по благоустройству дворовых и общественных территорий (Псков, Гдовский, Новоржевский, Опочецкий, Палкинский, Печорский, Порховский, Псковский, Плюсский и Стругокрасненский районы), а также представители подрядных организаций, которые выполняют работы.

Участники совещания отчитались о причинах срыва сроков сдачи объектов, предусмотренных муниципальными контрактами, и доложили о планах завершения работ.

Александр Кузнецов поручил органам местного самоуправления, Государственному комитету области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Управлению капитального строительства взять окончание работ под особый контроль. Он подчеркнул, что все работы необходимо выполнить качественно и в срок до 10 декабря.

Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на поэтапное благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха в муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, началась в регионе в этом году. На эти цели из федерального и областного бюджетов предусмотрено 150 млн рублей. В этом году должно быть благоустроено 197 территорий, из них дворовых — 119, общественных — 73, парков — 5. В настоящее время на 149 территориях в десяти муниципальных образованиях работы завершены в полном объеме. В шести находятся в завершающей стадии. Завершение благоустройства еще в десяти районах взято на особый контроль.