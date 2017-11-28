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Политика

Иван Мешков в конкурсе на пост сити-менеджера намерен «идти до конца»

Претендент на пост сити-менеджера Пскова Иван Мешков намерен «идти до конца и отстаивать свою позицию». Об этом он заявил, отвечая на вопрос депутата Олега Брячака, почему продолжает участвовать в конкурсе, несмотря на то, что «Единая Россия», членом которой он является, поддержала кандидатуру Александра Братчикова, передает корреспондент Псковского агентства информации с 3-ей сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 28 ноября.

Глава Пскова Иван Цецерский уточнил у Ивана Мешкова, почему в розданной депутатам брошюре тот утверждает, что «в городе кризис». «Я вот для друзей не смог номера в гостинице забронировать – всё занято», - поделился глава.

«Кризис - это та долговая яма, в которой находится города. Туристический кластер у нас развивается, строятся новые гостиницы и людям интересен наш регион, вот поэтому номеров в гостиницах и нет», – пояснил кандидат. 

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