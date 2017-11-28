0
11:19
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
22:26
Деловым, конструктивным, энергичным и открытым разговором назвал Иван Цецерский встречу депутатов гордумы с Михаилом Ведерниковым
17:38
Иван Цецерский не сомневается в компетентности нового вице-губернатора
16:31
Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
15:50
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
15:42
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора
14:11
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере
Еще новости
Политика

В случае избрания сити-менеджером Пскова Валерий Лесников не собирается совершать «коренных изменений»

В случае избрания сити-менеджером Пскова Валерий Лесников не собирается делать коренных изменений. Об этом он заявил на 3-й сессии Псковской городской Думы 28 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат гордумы Олег Брячак заметил, что кандидат на пост главы администрации Пскова Александр Братчиков сказал о преемственности, врио губернатора Михаил Ведерников работает по этому же принципу. Олег Брячак привёл в пример нового вице-губернатора Николая Цветкова, который «и территорию знает, и всех знает». «Как вы намерены с командой работать, всех поменяете или кого-то оставите?» - спросил депутат Валерия Лесникова.

«Никаких коренных изменений мы делать не будем, потому что бюджет города надо было принимать уже вчера, потому что с 1 января его надо исполнять», - завил тот. Он добавил, что, возможно, вместе с губернатором и главой города поменяет какие-то кандидатуры, но в соответствии с уставом города и мнением депутатов, которые должны утверждать любого заместителя и председателя комитета.

Также Валерий Лесников прокомментировал замечание активиста из зала о том, что Псков находится на дне. По словам кандидата на пост сити-менеджера, в уставе города написано, что администрация муниципалитета разрабатывает стратегию развития, и она была разработана в 2011 году, но не состоялась. По мнению Валерия Лесникова, это неверный подход. Он считает, что депутаты должны вместе с жителями переработать эту стратегию. «И тогда город будет знать, как жить и к чему стремится. Пока администрация города составляет планы, бюджет, а потом депутаты вносят поправки. Считаю такой подход неправильным», - заявил спикер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Конкурс на должность сити-менеджера Пскова
В случае избрания сити-менеджером Пскова Валерий Лесников не собирается совершать «коренных изменений» Иван Мешков в конкурсе на пост сити-менеджера намерен «идти до конца» Еще один претендент отозвал свою кандидатуру с конкурса на пост сити-менеджера Пскова Фракция «Справедливой России» в гордуме Пскова склонна поддержать кандидатуру Братчикова на пост сити-менеджера 28 ноября станет известно имя нового главы администрации Пскова Политсовет рекомендовал фракции «Единой России» поддержать кандидатуру Братчикова на пост главы администрации Пскова КПРФ поддержит кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера Пскова Экс-претендент на пост сити-менеджера Пскова о своей дисквалификации: Бодаться не буду Иван Цецерский о конкурсе на пост сити-менеджера: Фаворитом является Александр Братчиков Александр Братчиков стал лидером по количеству набранных баллов среди претендентов на должность сити-менеджера Пскова
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
28 ноября 2017
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
Деловым, конструктивным, энергичным и открытым разговором назвал Иван Цецерский встречу депутатов гордумы с Михаилом Ведерниковым
27 ноября 2017
Деловым, конструктивным, энергичным и открытым разговором назвал Иван Цецерский встречу депутатов гордумы с Михаилом Ведерниковым 1
Иван Цецерский не сомневается в компетентности нового вице-губернатора
27 ноября 2017
Иван Цецерский не сомневается в компетентности нового вице-губернатора 1
Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
27 ноября 2017
Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
27 ноября 2017
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора
27 ноября 2017
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора 3
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере
27 ноября 2017
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере 1
Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике
27 ноября 2017
Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике 6

Идет загрузка...