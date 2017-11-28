В случае избрания сити-менеджером Пскова Валерий Лесников не собирается совершать «коренных изменений»

10:41, 28 ноября 2017, ПАИ

В случае избрания сити-менеджером Пскова Валерий Лесников не собирается делать коренных изменений. Об этом он заявил на 3-й сессии Псковской городской Думы 28 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Депутат гордумы Олег Брячак заметил, что кандидат на пост главы администрации Пскова Александр Братчиков сказал о преемственности, врио губернатора Михаил Ведерников работает по этому же принципу. Олег Брячак привёл в пример нового вице-губернатора Николая Цветкова, который «и территорию знает, и всех знает». «Как вы намерены с командой работать, всех поменяете или кого-то оставите?» - спросил депутат Валерия Лесникова.

«Никаких коренных изменений мы делать не будем, потому что бюджет города надо было принимать уже вчера, потому что с 1 января его надо исполнять», - завил тот. Он добавил, что, возможно, вместе с губернатором и главой города поменяет какие-то кандидатуры, но в соответствии с уставом города и мнением депутатов, которые должны утверждать любого заместителя и председателя комитета.

Также Валерий Лесников прокомментировал замечание активиста из зала о том, что Псков находится на дне. По словам кандидата на пост сити-менеджера, в уставе города написано, что администрация муниципалитета разрабатывает стратегию развития, и она была разработана в 2011 году, но не состоялась. По мнению Валерия Лесникова, это неверный подход. Он считает, что депутаты должны вместе с жителями переработать эту стратегию. «И тогда город будет знать, как жить и к чему стремится. Пока администрация города составляет планы, бюджет, а потом депутаты вносят поправки. Считаю такой подход неправильным», - заявил спикер.