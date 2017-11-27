100 тысяч лишился пскович, пытаясь продать гараж через интернет

11:33, 28 ноября 2017, ПАИ

Пскович лишился денежных средств, пытаясь продать гараж в интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, житель областного центра разместил в сети объявление о продаже своего гаража. На контакт с ним вышел неизвестный мужчина, который изъявил желание приобрести гараж, и предложил перечислить владельцу предоплату. Под разными предлогами мошенник сумел выяснить реквизиты банковской карты псковича, а затем снял с неё 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.