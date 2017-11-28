Все фракции в Псковской гордуме поддержали кандидатуру Александра Братчикова на пост сити-менеджера

11:03, 28 ноября 2017, ПАИ

Все фракции в Псковской городской Думе поддержали кандидатуру Александра Братчикова на пост главы администрации Пскова, передаёт корреспонент Псковского агентства информации с 3-ей сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 28 ноября.

Лидер фракции КПРФ в гордуме Дмитрий Михайлов отметил, что комиссия, принимавшая документы кандидатов на пост сити-менеджера, недобросовестно изучила бумаги коммуниста Сергея Фёдорова, который в итоге был отстранён от участия. «Он индивидуальный предприниматель, имеет управленческий опыт не менее 5 лет. В итоге по предложению вышестоящих органов было принято решение о поддержке Александра Братчикова, хотя рассматривался вариант вообще не голосовать во вопросу», - отметил Дмитрий Михайлов.

Справедливоросс Олег Брячак поддержал коллегу и отметил, что Сергея Фёдорова не стоило бы снимать. «Если проанализировать сложившуюся ситуацию, мы бы поддерживали Фёдорова, но его сняли, и мы решили поддерживать Братчикова, потому что это самый опытный, компетентный руководитель из всех кто заявился. Если на его управленческий опыт наложить ещё и политический, а сити-менеджер - он ещё и политик, то наше решение: мы поддерживаем Братчикова», - заявил Олег Брячак.

От имени городского политсовета партии «Единая Россия» глава города Иван Цецерский также объявил о поддержке Братчикова. К нему присоединился и представитель фракции ЛДПР Сергей Барабанов.