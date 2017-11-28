В 2018 году дефицит бюджета Пскова запланирован в размере 3,5%

11:03, 28 ноября 2017, ПАИ

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт озвучила основные параметры бюджета города на 2018 год. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 3-ей сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 28 ноября.

По ее словам, на 2018 год доходы бюджета Пскова прогнозируются в сумме 3 млрд 750, 2 млн рублей. Расходная часть бюджета согласно проекту составит 3 млрд 798,8 млн, дефицит предусмотрен в сумме 48,5 млн рублей: это 3,5%.

Тамара Винт сообщила, что на 1 января 2018 года госдолг города должен составить 660 млн рублей. На 2019 год – 560 млн рублей, на 2020 год – 540.

Собственные доходы бюджета составят 47%. В целом доходы уменьшатся на 6,1% - за счёт сокращения межбюджетных трансфертов. Но прогнозируемый по итогам года доход выше более чем на 500 млн рублей по сравнению с 2017 годом.