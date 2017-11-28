0
11:19
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
09:56
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
21:30
В Псковскую область не пропустили 19 тонн греческих киви, следовавших в Казахстан
15:26
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино»
15:00
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:18
Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00
16:42
На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
Еще новости
Экономика

В 2018 году дефицит бюджета Пскова запланирован в размере 3,5%

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт озвучила основные параметры бюджета города на 2018 год. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 3-ей сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 28 ноября.

По ее словам, на 2018 год доходы бюджета Пскова прогнозируются в сумме 3 млрд 750, 2 млн рублей. Расходная часть бюджета согласно проекту составит 3 млрд 798,8 млн, дефицит предусмотрен в сумме 48,5 млн рублей: это 3,5%.

Тамара Винт сообщила, что на 1 января 2018 года госдолг города должен составить 660 млн рублей. На 2019 год – 560 млн рублей, на 2020 год – 540.

Собственные доходы бюджета составят 47%. В целом доходы уменьшатся на 6,1% - за счёт сокращения межбюджетных трансфертов. Но прогнозируемый по итогам года доход выше более чем на 500 млн рублей по сравнению с 2017 годом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
28 ноября 2017
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
28 ноября 2017
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30 1
В Псковскую область не пропустили 19 тонн греческих киви, следовавших в Казахстан
27 ноября 2017
В Псковскую область не пропустили 19 тонн греческих киви, следовавших в Казахстан
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино»
23 ноября 2017
30 ноября состоится официальное открытие завода финской компании в «Моглино» 1
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
23 ноября 2017
Начался ПАИ-live с Ольгой Торбич (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00
23 ноября 2017
Директор управляющей компании ОЭЗ «Моглино» станет гостем ПАИ-live в 15:00
На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
22 ноября 2017
На 2 млрд рублей вырастет фонд оплаты труда в Псковской области
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы
21 ноября 2017
Псковская область получит более 1,4 млрд рублей на индексацию зарплат и «майские» указы 3

Идет загрузка...