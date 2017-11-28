18,7 млн планируется потратить на подготовку к Ганзе-2019 из бюджета Пскова

11:08, 28 ноября 2017, ПАИ

18,7 млн рублей планируется потратить на подготовку и проведение Международных Ганзейских дней Нового времени из бюджета Пскова в 2018-2020 годах. Об этом рассказала начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, передает корреспондент Псковского агентства информации с 3-ей сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 28 ноября.

Тамара Винт уточнила, что в 2018 году из этой суммы будет потрачено 5 миллионов.