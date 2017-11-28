0
10:44
С 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост
09:56
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
09:25
Четвёртое место занимает Псковская область в рейтинге социально ответственного туризма
23:06
Депутат гордумы Юлия Пожидаева: Врио губернатора готов обсуждать любые вопросы
22:41
Любовь Николаева: Михаил Ведерников хорошо осведомлён о проблемах нашего муниципалитета
19:57
Турнир по сборке компьютера на скорость прошёл в Пскове
18:10
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ ЧАСТЬ 2)
Еще новости
Общество

18,7 млн планируется потратить на подготовку к Ганзе-2019 из бюджета Пскова

18,7 млн рублей планируется потратить на подготовку и проведение Международных Ганзейских дней Нового времени из бюджета Пскова в 2018-2020 годах. Об этом рассказала начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, передает корреспондент Псковского агентства информации с 3-ей сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 28 ноября.

Тамара Винт уточнила, что в 2018 году из этой суммы будет потрачено 5 миллионов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Дмитрий Месхиев: Мы должны не только накормить, но и напоить гостей Ганзы Президент Международного Ганзейского союза оценил ход подготовки к Ганзе-2019 в Пскове Псковичи могут стать авторами сувенирной продукции к Ганзейским дням Молодежный центр Пскова представил в Кампене проект программы Молодой Ганзы-2019 37-е Международные Ганзейские дни завершились торжественным шествием С парада кораблей начались Ганзейские дни в голландском Кампене На V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове поступили три заявки из Великого Новгорода Новые заявки поступили на V Международный конкурс СМИ «Ганза - связь времен» в Пскове Манфред Шюркамп: Ганзейское движение — иструмент для преодоления санкций Согласована схема парковочных мест к Ганзе-2019 в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

С 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост
28 ноября 2017
С 28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30
28 ноября 2017
Руководитель УФАС станет гостем ПАИ-live в 15:30 1
Четвёртое место занимает Псковская область в рейтинге социально ответственного туризма
28 ноября 2017
Четвёртое место занимает Псковская область в рейтинге социально ответственного туризма
Депутат гордумы Юлия Пожидаева: Врио губернатора готов обсуждать любые вопросы
27 ноября 2017
Депутат гордумы Юлия Пожидаева: Врио губернатора готов обсуждать любые вопросы
Любовь Николаева: Михаил Ведерников хорошо осведомлён о проблемах нашего муниципалитета
27 ноября 2017
Любовь Николаева: Михаил Ведерников хорошо осведомлён о проблемах нашего муниципалитета
Турнир по сборке компьютера на скорость прошёл в Пскове
27 ноября 2017
Турнир по сборке компьютера на скорость прошёл в Пскове
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ ЧАСТЬ 2)
27 ноября 2017
Финал конкурса «Мисс Псков-2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ ЧАСТЬ 2)
Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»
27 ноября 2017
Котокафе «КотЭдж» претендует на премию «Народное признание - 2017»

Идет загрузка...