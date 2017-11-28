По поручению Михаила Ведерникова Госкомитет по природопользованию разберется с законностью вырубок в Себежском районе

11:41, 28 ноября 2017, ПАИ

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды проверит факты о вырубке лесных насаждений и повреждении дорог при вывозке древесины в Бояриновской волости Себежского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, выезд специалистов на место запланирован на этой неделе.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно.