Олег Брячак призвал будущего сити-менеджера Пскова «взять на заметку» ситуацию с ремонтом дворов

11:13, 28 ноября 2017, ПАИ

Лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак призвал будущего сити-менеджера Пскова «взять на заметку» тот факт, что в 2017 году город «не совсем справился» с освоением средств на ремонт дворов. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 3-ей сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 28 ноября.

«Надо взять на контроль, чтобы во время выполнялись работы, а не в зиму, когда скоро асфальт будет класть нельзя», - добавил Брячак.