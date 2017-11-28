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Общество

Аккумулятор пытались украсть из машины двое молодых людей в Пскове

В Пскове полиция с поличным задержала двоих молодых людей, подозреваемых в краже из автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в ночь на 27 ноября в Пскове на улице Байкова  автопатруль  ДПС ГИБДД  обратил внимание  на двух граждан, стоявших возле автомашины ВАЗ-2107, возле которой лежал аккумулятоо. Заметив патрульную машину, незнакомцы попытались спрятаться. В ходе разбирательства выяснилось, что в «семерке» было разбито боковое стекло и открыт капот.

Молодых людей, 26 и 20 лет, доставили для выяснения всех обстоятельств в отдел полиции. А на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту проводится проверка.

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