Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении

11:19, 28 ноября 2017, ПАИ

Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-ей сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 28 ноября. До 5 декабря депутаты могут направить свои предложения, которые будут оформлены в виде таблицы поправок и направлены в администрацию Пскова.

Напомним, на 2018 год доходы бюджета Пскова прогнозируются в сумме 3 млрд 750, 2 млн рублей. Расходная часть бюджета согласно проекту составит 3 млрд 798,8 млн, дефицит предусмотрен в сумме 48,5 млн рублей: это 3,5%. На 1 января 2018 года госдолг города должен составить 660 млн рублей.

Добавим, что фракция КПРФ в гордуме отказалась поддерживать проект бюджета. Первый секретарь Псковского горкома компартии Дмитрий Михайлов пояснил, что КПРФ также не поддержала проект федерального бюджета, в отрыве от которого нельзя рассматривать городской. «В федеральном бюджете заложены миллиарды на поддержку олигархов», заявил он, добавив, что «в Пскове власти не в состоянии справится с кризисом», а «ситуация близка к катастрофической».