0
11:19
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
22:26
Деловым, конструктивным, энергичным и открытым разговором назвал Иван Цецерский встречу депутатов гордумы с Михаилом Ведерниковым
17:38
Иван Цецерский не сомневается в компетентности нового вице-губернатора
16:31
Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
15:50
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
15:42
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора
14:11
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере
Еще новости
Политика

Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении

Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-ей сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 28 ноября. До 5 декабря депутаты могут направить свои предложения, которые будут оформлены в виде таблицы поправок и направлены в администрацию Пскова.

Напомним, на 2018 год доходы бюджета Пскова прогнозируются в сумме 3 млрд 750, 2 млн рублей. Расходная часть бюджета согласно проекту составит 3 млрд 798,8 млн, дефицит предусмотрен в сумме 48,5 млн рублей: это 3,5%. На 1 января 2018 года госдолг города должен составить 660 млн рублей.

Добавим, что фракция КПРФ в гордуме отказалась поддерживать проект бюджета. Первый секретарь Псковского горкома компартии Дмитрий Михайлов пояснил, что КПРФ также не поддержала проект федерального бюджета, в отрыве от которого нельзя рассматривать городской. «В федеральном бюджете заложены миллиарды на поддержку олигархов», заявил он, добавив, что «в Пскове власти не в состоянии справится с кризисом», а «ситуация близка к катастрофической». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
28 ноября 2017
Бюджет Пскова на 2018 год принят в первом чтении
Деловым, конструктивным, энергичным и открытым разговором назвал Иван Цецерский встречу депутатов гордумы с Михаилом Ведерниковым
27 ноября 2017
Деловым, конструктивным, энергичным и открытым разговором назвал Иван Цецерский встречу депутатов гордумы с Михаилом Ведерниковым 1
Иван Цецерский не сомневается в компетентности нового вице-губернатора
27 ноября 2017
Иван Цецерский не сомневается в компетентности нового вице-губернатора 1
Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
27 ноября 2017
Лидер псковских коммунистов о назначении Николая Цветкова вице-губернатором: Мы приветствуем намерение Ведерникова опираться на местные кадры
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
27 ноября 2017
Николай Цветков сложил полномочия председателя Избирательной комиссии Псковской области
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора
27 ноября 2017
Олег Брячак о назначении Николая Цветкова: Я одобряю такой выбор губернатора 3
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере
27 ноября 2017
Антон Минаков: Николай Цветков имеет достаточный опыт работы в политической сфере 1
Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике
27 ноября 2017
Михаил Ведерников назначил Николая Цветкова своим заместителем по внутренней политике 6

Идет загрузка...